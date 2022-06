Cozinha com tijolinhos: 6 ideias espetaculares

Cerâmica nunca deve faltar quando falamos sobre cozinhas rústicas. São os revestimentos ideais para serem aplicados um pouco acima das bancadas, como uma espécie de mosaico decorativo. Existem vários modelos interessantes no mercado, com estampas, por exemplo, de flores silvestres, triângulos e círculos e uma série de arabescos. O azulejo é perfeito para áreas umidas e pode completar-se com pontos estratégicos combinados com tijolinhso. Aqui, até mesmo o piso somou no resultado temático!