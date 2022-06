10 Cores Para Pintar A Frente De Casa E Deixá-la Com Fachada Moderna

Escolher pintar a frente de casa com cores fortes confere um toque moderno ao projeto. Esta casa predominantemente branca conta com uma parte da fachada pintada de verde bandeira que segue da fachada para a parte interior do projeto, que conta com uma parede inteira de vidro. Você também pode pintar a garagem e a edícula da sua casa com tons que se destacam do restante da casa.