Cozinha diferentona: 8 ideias para deixar a sua surpreendente

Esta cozinha é um exemplo clássico do que pode ser feito para complementar um espaço de forma absolutamente dramática. Neste caso, a arquitetura do próprio espaço, com esses tetos altos e janelas imponentes, tornam esta cozinha única. Com isto em mente, uma cozinha minimalista, com linhas limpas e muito branco, certamente não roubará os holofotes de uma arquitetura exemplar.