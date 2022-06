7 fornos e churrasqueiras de tijolinhos para deixar a casa rústica

Basta olhar para este forno belíssimo para perceber que não se trata de um modelo convencional. Este, com suas formas e desenhos, apaixona a todos com sua estrutura bem acabada e multifuncionalidade. Com a função decorativa e também prática, é um excelente elementos para completar o design de uma casa familiar. Churrasqueira, forno e fogão à lenha preparados para as mais deliciosas refeições!