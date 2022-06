Uma casa moderna e rústica!

Ao entrar na casa, nos damos conta de que os espaços são realmente luminosos e muito espaçosos. Na foto observamos a sala de jantar com pé direito duplo. Há um grande caixilho na parte superior, o qual permite que a luz natural entre em abundância. O neutro das paredes e do piso faz com que esta sala pareça ainda mais cheia de luz. A mesa em madeira e ferro se destaca no ambiente e proporciona um adorável calor combinando com o toque rustico característico desta casa.

A luminária em ferro também dá um toque moderno e elegante. Sem duvida uma prévia do que veremos a seguir nesta casa em Zapopan.