Uma casa rústica e fantástica!

No living room o visitante é surpreendido pela rica combinação de materiais, texturas e cores, além da vista deslumbrante para o jardim posterior, possibilitada pelas portas de correr de vidro generosas, que trazem a paisagem exterior para dentro do living. A madeira tem presença marcante no mobiliário, nos caixilhos e principalmente nas peças aparentes da estrutura da cobertura. Um muro de concreto divide o ambiente e faz o contraponto com as superfícies brancas e com a madeira. Apesar da simplicidade formal e da depuração estética, a combinação de materiais rústicos e sofisticados com mobiliário de design contemporâneo dá ao ambiente uma identidade singular.