Refúgio de férias super tropical

O período de férias é um momento bastante aguardado por qualquer pessoa. E, todo mundo que deseja e tem a chance de desfrutar das férias passa um longo período planejando os mínimos detalhes para que as férias sejam tranquilas e divertidas e nenhum problema estrague este momento tão agradável. Nas férias o ideal é escolher um destino que ofereça as coisas que lhe agradam e que em nada lembre a rotina do trabalho e agenda cheia de compromissos. A ordem é relaxar e pelo menos por alguns dias aproveitar o tempo livre para descansar e curtir de montão as atrações disponíveis. Curiosamente, muitas pessoas optam por passar as férias na sua própria casa de férias. Isto mesmo, quem tem o privilégio de construir sua própria casa de férias acaba escolhendo o mesmo lugar e refúgio para reunir-se com a família e com os amigos.

A Casa Imbassaí, situada no litoral da Bahia e projetada pelo estúdio Jamile Lima Arquitetura, que apresentaremos hoje é um destes exemplo de casa de férias de uma família que optou pelo próprio e exclusivo refúgio de férias. O projeto é caracterizado pela forma tradicional de casas de campo com varandas arejadas, que circundam a casa, telhados cerâmicos, esquadrias de madeira e uma decoração em estilo navy que rendeu à residência ambientes despojados e com uma atmosfera muito peculiar e aconchegante.

Confira a seguir mais detalhes e informações desta casa de férias exclusiva, pertencente a uma família que preza pelo conforto e requinte, sem abrir mão da qualidade estética e da originalidade.