Simples por fora e moderna por dentro, casa arrasa corações

A sala de estar em tamanho grande, conta também com um espaço adicional para a TV e lareira. O minimalismo foi o principal estilo decorativo desenvolvido neste ambiente, onde a textura de madeira confere muito charme à decoração, seja por meio do piso ou dos troncos empilhados em um pequeno espaço com volume horizontal.

A decoração do ambiente chama a atenção pela presença dos móveis brancos tanto no painel da TV ao fundo, quanto nas peças que complementam o acolhimento do espaço. O cenário aquecido pela madeira é amplo, moderno e delicadamente luxuoso.