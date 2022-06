Apartamento pequeno traz 11 soluções brilhantes para copiar em casa

Nos aproximando do interior da cozinha, podemos notar o quanto o armário na cor vermelha proporciona uma forte personalidade ao pequeno ambiente. O revestimento do backsplash foi feito com peças de azulejo com textura em relevo, dispondo um efeito incrível ao espaço.

A pia com balcão preto e armário na cor branca complementa com beleza a decoração do espaço, perfeitamente planejado para que as atividades do dia a dia possam ser realizadas com o maior conforto e criatividade possível.