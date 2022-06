Casa de campo humilde tem interiores maravilhosos

Através de um longo corredor em cimento queimado as áreas sociais e íntimas são conectadas. E graças às aberturas ao exterior, a entrada de luz natural é garantida ao longo do dia. Garantido o charme e caráter particular, móveis e objetos decorativos são distribuídos pelo corredor. E assim como o piso em concreto, o teto composto por tábuas de madeira merece atenção. Posicionadas longitudinalmente, as madeira realça o comprimento da casa.