Roubamos desse projeto 5 dicas para unir copa e cozinha pequenas

Um dos segredos para que a integração de espaços funcione de maneira harmoniosa é apostar no equilíbrio inteligente de elementos utilizados.

Neste projeto, notamos que a cozinha ao fundo trabalha com elementos comuns em diferentes espaços do ambiente, como, por exemplo, os revestimentos coloridos na parede da pia e na parede lateral à direita, os tons de madeira presentes no armário e na parede e os tons claros utilizados também nos armários e na mesa de jantar.

Todos estes conjuntos oferecem uma soma equilibrada que trabalha de maneira inteligente na integração dos espaços, proporcionando identidade única em ambos os ambientes.