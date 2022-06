Antes e depois: quintal vazio ganhou linda varanda com jardim

Deste outro ângulo podemos notar a belíssima composição do espaço com as presenças dos móveis rústicos. O pequeno armário vertical com desenho colonial faz uma excelente combinação com o piso de madeira e os detalhes complementares como a cadeira de balanço e os vasos no chão. A presença da madeira somada ao telhado branco, fazem um cenário perfeitamente acolhedor em qualquer horário do dia.