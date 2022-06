10 cores para fazer a fachada de sua casa parecer moderna

Em toda pintura de casas, seja da fachada de uma residência ou de um escritório, é preciso considerar alguns detalhes no estudo das cores. Por exemplo, se a sua residência tem uma porta sensacional ou de cor forte ou destacada, o equilíbrio deverá ser buscado na pintura da parede com uma tonalidade neutra, de modo a deixar todo o destaque para a porta ou as janelas.

Ao se dar atenção à fachada, o objetivo da pintura é sempre valorizar os pontos mais importantes da construção. No projeto criado pelo escritório Taller Estilo Arquitectura, localizado em Mérida, no México, cada detalhe foi valorizado: a parede frontal recebeu uma cor clara e os detalhes do telhado e da porta de madeira foram pintados de branco, o que ressaltou o tom do material natural.