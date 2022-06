9 quartos pequenos com ideias de decoração geniais

Separamos 9 pequenos dormitórios para você se inspirar e incorporar na sua decoração. Mesmo com a falta de espaço é possível ter um quarto com bom design e conforto. Afinal, com alguns pequenos truques de decoração é possível ter um ambiente aconchegante e cheio de personalidade. Os limites do espaço disponível para um cômodo pode ser superado de muitas maneiras através da criatividade e uma cuidadosa seleção de mobiliário, acessórios e cores.

Para criar um espaço confortável e relaxante será importante explorar cada canto e caprichar, por exemplo, na iluminação – valioso aliado à falta de espaço. Confira algumas ideias e copie!