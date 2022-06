10 Banheiros inspiradores

Modelos de banheiros não precisam ser brancos, com acessórios prateados e itens tradicionais, daqueles que nunca saem de moda. Existem diversos outros modelos de banheiros que podem ser coloridos, temáticos e com um quê de mais moderno. Existem modelos de banheiros com cores vibrantes e modernas, modelos de banheiros coloridos discretamente ou até mesmo modelos de banheiros que contam com apenas uma peça bastante colorida e o restante do ambiente mais sóbrio. O ideal é não aceitar os primeiros modelos de banheiros que encontrar. Juntando diversos modelos de banheiros, você pode fazer uma junção de diversos itens e criar um modelo de banheiro personalizado.