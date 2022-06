Tapetes sensacionais para a sala

Para compor uma decoração agradável para a sua sala, é muito importante que todos os elementos do ambiente se complementem e gerem harmonia sem perder o conforto e comodidade. Escolher um estilo de decoração em que todos os elementos precisam conversar entre si, gera um ótimo apelo visual. Os tapetes, por exemplo, são um item complementar para criar um ambiente diferenciado com conceito de um ambiente equilibrado, criativo e muito acolhedor.

Os tapetes na decoração dão um toque a mais no ambiente, ajudam a integrar os móveis da sala, porém, também é um item funcional, pois ajudam a melhorar a temperatura do ambiente e ainda melhoram a distribuição de som no ambiente.

Para compor a decoração da sala com tapetes, é necessário antes de tudo avaliar o espaço, escolher um modelo que harmonize com a decoração do cômodo. O tipo de material também é importante, pois todo cuidado é necessário para manter a peça sempre limpa e com boa aparência , para garantir a esta peça tenha um bom tempo de duração. Sendo assim você terá um ótimo acessório para brilhar na seu cômodo.

Veja neste artigo que a homify preparou, com boas ideias e estilos de tapete pra você se inspirar!