Quartos de bebê: feitos para sonhar!

Neste quarto de bebê, o floral também aparece no papel de parede, mas o efeito é mais alegre e moderno do que na imagem anterior. A poltrona com estrutura em madeira, estofado listrado e linhas retas dá um toque mais rústico ao ambiente. O berço branco reina no quarto, mas faz um par bonito com a cama com edredom rosa. O piso em madeira e o tapete bege tornam o espaço acolhedor. Já a larga janela com cortinas brancas filtra a claridade do dia na medida certa para conferir leveza ao ambiente.