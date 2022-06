Veja como arquitetos transformaram esse apê vazio em um sonho de consumo

Como decorar um apartamento pequeno e vazio? Essa é a questão que os profissionais responsáveis por este projeto enfrentaram.

Houve um tempo e que espaço não era problema para as residências, os cômodos tinham dimensões muito maiores do que aquelas com as quais estamos acostumados e não haviam tantos vizinhos limitando a expansão do nosso território ou lote. Entretanto, o espaço em nossas metrópoles é cada vez menor e faz com precisemos ser ainda mais criativos do que no passado. As soluções precisam ser mais diversas e os conhecimentos precisam ser mais profundos para que possamos aproveitar cada vez mais aquilo que de alguma forma nos é dado.

O caso deste apartamento, projeto pelo LTAB/LAB Studio, não é diferente. É praticamente um espaço único, quase como um grande salão sem divisões, onde a criatividade e a inventividade tem que ser usadas a favor daqueles que um dia habitarão o lugar. E é exatamente isso o que foi feito. Mostraremos agora como a inteligência de uso do espaço e o bom gosto podem fazer total diferença em uma moradia!