Casinha de 95 m² tem fachada humilde e decoração encantadora

Aqui já vemos a cozinha reformada! Uma coisa importante de se notar é que a essência foi mantida: o balcão ainda corre com espaço para um armário acima. Mas desta vez o armário se alonga, a bancada é menos poluída com itens e as cores com certeza se encaixam com maior harmonia. A essência ainda vive, mas sua cara foi transformada para atender a uma nova necessidade e a um gosto estético mais apurado.