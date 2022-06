Charmosa por fora, moderna por dentro, esta casa vai te fazer sonhar

Na primeira metade do século passado, os arquitetos modernos passaram a propor uma série de questões que ficariam marcadas para sempre na arquitetura. Uma delas era o isolamento da casa no lote. Ela devia ter todas as suas faces voltadas para o vazio, ou seja, com passagens pelas quais as pessoas pudessem passar e admirar suas fachadas. Não mais a massa compacta de edifícios que muitas vezes era construída, mas sim uma obra que poderia ser admirada de todos os lados.

A beleza casa projetada pelo Studio Projektowe que agora apresentamos, segue esse mesmo conceito, mas é aí que param suas características de arquitetura moderna tradicional: então o que esperar de uma casa assim? Tudo! Ela possui um grande telhado que se despeja para todos os lados e pode ser observada por cada um destes, fazendo com que exista um grande número de janelas, fato este que influencia na sua organização interna, nos brindando com a linda casa pela qual agora iremos passear!