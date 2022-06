Apartamento pequeno cheio de cores vai te inspirar a mudar o seu

Qual a melhor disposição para uma cozinha? A tradicional com armários nos quatro do ambiente cantos e um grande fogão? A cozinha com ilha? Estas certamente são maravilhosas, mas necessitam de grande espaço. Como podemos ver na imagem acima, a cozinha deste lindo projeto foi feita em forma de corredor. Desta maneira é possível se trabalhar com o espaço reduzido ao mesmo tempo em que se transforma o balcão em uma verdadeira linha de produção.