Casinha de 63 m² dribla falta de espaço com 5 ideias geniais

Criar casas pequenas com boas ideias de decoração e arquitetura é um desafio presente no cotidiano de cada vez mais arquitetos. Como podemos perceber em uma rápida olhada nos anúncios de compra e venda de imóveis em um jornal, o tamanho das casas e apartamentos está ficando cada vez menor. Especialmente no Brasil, as metrópoles crescem e o espaço para vivermos diminui.

A casa sobre a qual nos debruçaremos aqui é um exemplo perfeito de como a necessidade faz com que surjam arquitetos cada vez mais sofisticados e dedicados a solucionar as questões mais difíceis. O projeto desenvolvido pelo arquiteto M設計工房 é uma casa com apenas 63 metros quadrados! Entretanto, ele resolve diversas questões do morar. Dentro dessas paredes e dá uma verdadeira lição de aproveitamento de espaço e elegância na resolução de problemas. Confira conosco!