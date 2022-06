Pequena e surpreendente, casinha de 62 m² tem arquitetura incrível

Como aproveitar espaços com teto inclinado? Este é um desafio para qualquer arquiteto, mas aqui foi muito bem resolvido, pois os móveis baixos colocados na parte mais baixa do pavimento se encaixam ali perfeitamente, contrastando com a limpidez dos outros móveis maiores nesta sala de estar muito bem ajeitada e com seus pequenos espaços completamente aproveitados.

Curtiu? Então clique aqui e conheça muito mais.