Delicada e elegante, casa mostra o melhor da arquitetura japonesa

A arquitetura é uma das profissões mais antigas da face da terra. Quando o ser humano sentiu a necessidade de se abrigar das chuvas e dos ventos, proteger-se dos animais selvagens e encontrar um refúgio permanente, construiu aquilo que é chamado hoje em dia de cabana primordial . Mas a arte evoluiu e são muitas as teorias que tentam explicá-la. Desta maneira, cada país ou região do mundo conta com uma diferente tradição ao realizar suas construções e elas diferem muito de uma para a outra.

A tradição contida no Japão, um país que se importa e dá muito valor às suas origens, sempre foi a de residencias com grandes aberturas, linhas claras e retas onde a vista corre livre e, ao passar pelas janela, é possível observar os cumes nevados das montanhas no inverno. Seguindo esta tradição, o escritório Baum Style desenvolveu uma maravilhosa residência. Toda a beleza da arquitetura japonesa tradicional é preservada, mas a mistura de materiais e técnicas faz com que uma arquitetura original nasça, sem se esquecer de suas raízes, mas olhando par ao futuro. E é nesse redemoinho de influências que agora entraremos!