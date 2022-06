Bonita e ultramoderna, casa tem decoração de luxo

Chegando à cozinha, percebemos o visual moderno do ambiente integrado entre sala de jantar e cozinha. O cenário conta com cores claras tanto no piso em porcelanato, quanto nas paredes. A iluminação perfeitamente distribuída com lâmpadas embutidas no teto funciona perfeitamente para reforçar a elegância do espaço. Ao fundo, a cozinha moderna perfeitamente projetada com detalhes pretos contrasta muito bem com o cenário valorizado com fitas LED.

À frente da cozinha, a ampla mesa de madeira com cadeiras de design moderno complementa muito bem a elegância do ambiente.