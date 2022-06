Entendendo arquitetura de interiores

Uma cozinha deve ser funcional e eficiente. O ideal é que cada coisa tenha seu lugar devidamente definido. Um designer de cozinhas pode ajudar com conhecimento específico na área, sugerindo detalhes até então não pensados por você. Um designer de cozinhas pode não entender tudo sobre arquitetura, mas com certeza ele entende tudo sobre cozinha. E se você pretende ter uma cozinha moderna e eficiente, então é mais do que necessário começar a pesquisar tudo sobre arquitetura. Nesse ambiente projetado pelo escritório Ana Lore Burliga Miranda Arquitetura as cores estão em sintonia com o planejamento adequado, o que inclui espaço para acessórios e bancada sobre a pia, a prova de que o profissional entende tudo sobre arquitetura.