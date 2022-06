Discreta por fora, esta casa encantadora surpreende por dentro

Além de conforto para as atividades do dia a dia, contar com comodidade para as tarefas profissionais é imprescindível na decoração do lar. Por isto, esta pequena sala recebeu uma decoração perfeita para ser utilizada como escritório.

Sua ótima organização conta com uma grande estante de linhas retas e amplas, onde, no espaço central uma grande mesa de madeira maciça é sustentada por um pequeno cavalete. O cenário bem decorado com objetos artísticos e plantas, recebeu ainda a presença do piso laminado, reforçando ainda mais a sensação de conforto.