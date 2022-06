Cozinhas exuberantes em vermelho!

O vermelho aguça. Acende paixões e instiga a fome. Sim, agora você entende por que algumas redes de fast food utilizam muito o vermelho em suas decorações. Este truque do inconsciente já foi desvendado há muito tempo e passou a fazer parte da rotina das ruas movimentadas, onde não faltam pessoas à procura de lanches para saciar fomes que, até depararem frente as placas vermelhas, sequer existiam. E, cá para nós, melhor do que esperar para sentir fome em lugares inesperados, é melhor deixá-la despertar na segurança do nosso lar, em meio aos sabores da nossa cozinha.

Pensando nestas possibilidades, trouxemos especialmente para você, dez possibilidades de incrementar a sua cozinha feita sob medida. Afinal, muitas vezes esta metragem contada nos dedos depende de soluções criativas para embelezar o ambiente. E quando a intenção é embelezar, nada melhor do que o vermelho adicionado nos detalhes do espaço para que os detalhes ganhem muito mais personalidade e presença marcante em cada detalhe do cômodo. Pensando nisso, fizemos um apanhado com algumas ideias incríveis realizadas por nossos profissionais ao redor do mundo. São detalhes que, olhados com cuidado, fazem toda a diferença no ambiente.

Convidamos então você a vir conosco para aproveitar estes incríveis projetos de cozinhas sob medida que direcionaram para a cor vermelha, a atenção no ambiente. Utilizando várias ideias, como pastilhas, balcões, móveis e outros itens, a opção principal foi mostrar toda a personalidade da cor quando adicionada no ambiente. Aproveite e inspire-se!