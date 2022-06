O que é que Pindamonhangaba tem? Uma casa fantástica!

Seguindo para o quarto, notamos mais uma vez a excelente escolha pela cor branca na decoração, o que foi excelente para compor um espaço bem iluminado e muito agradável. Na lateral, uma grande cortina marca ainda mais a sensação de aconchego no espaço, fazendo um belo conjunto com as roupas de cama em tom claro.

A preocupação em distribuir a iluminação no espaço pode ser notada com o pequeno painel de espelhos presente pouco acima da cama, utilizado perfeitamente ainda para criar a sensação de maior profundidade no espaço. O piso laminado com textura de madeira complementa o clima agradável do quarto.