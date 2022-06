A transformação desta fachada vai te inspirar a reformar a sua!

Sempre presentes aqui no homify, as reformas representam um dos grandes desafios da arquitetura. Para os arquitetos, nada mais prazeroso do que conferir as transformações de remodelações. Assim como os profissionais da área gostam de ver as imagens de antes e depois, nossos demais leitores também se inspiram com os projetos. Afinal de contas, é sempre interessante e muitas vezes impressionante!

Neste livro de idéias, veremos a incrível transformação de uma fachada. Sua remodelação conta também com a ampliação de seu volume, criando mais espaço nessa residência.

Por trás desse impressionante projeto, estão os jovens profissionais do Neutral Arquitectos, cujo trabalho busca combinar funcionalidade e segurança à seus desenhos. Sob o compromisso de satisfazer as vontades de seus clientes combinando-as às suas criativas idéias, procuram unir forma a função.

Surpreenda-se a seguir com esse impressionante projeto!