9 dicas simples para organizar o caos do banheiro

Antes de mais nada, é preciso considerar quantas pessoas vão fazer uso do banheiro. No caso de um casal, especialmente quando ambos trabalham fora, o ideal é pensar na comodidade dos dois nas manhãs corridas. No projeto de Denise Barretto Arquitetura, estão previstas duas cubas e dois espelhos para atender a cada uma das pessoas sem atropelos ou esperas estressantes. Os espelhos são charmosíssimos, com molduras prateadas, combinando lindamente com as cubas pretas e redondas que contrastam com a bancada de laca branca. Leve sempre em conta o estilo do banheiro na escolha de todas as louças e dos espelhos. No caso das louças, escolha peças com design arrojado e linhas elegantes, se o estilo do espaço for moderno ou eclético. O espelho, em muitos casos, pode ser uma peça que cobre a parede inteira, tornando não apenas mais fácil as atividades de limpeza e beleza junto à pia, mas também ajudando a ampliar o espaço existente.