Depois da reforma, sala sem graça na Bahia fica chique e moderna

A madeira permaneceu como um elemento de destaque na sala de estar, porém com uma abordagem mais inovadora. Os arquitetos criaram um pergolado no corredor que delimita a área de passagem e traz consigo uma iluminação pontual embutida entre suas placas. Na área central do forro, como protagonista, foi instalada uma trama de madeira que traz movimento e chama a atenção para os lustres pendentes.

O antigo armário foi substituído por uma marcenaria moderna mais leve e aberta, permitindo a instalação da televisão num painel de mármore bahia super elegante. Um armário alto e outro baixo foram instalados para comportar o que os clientes armazenavam nesta área. Ou seja, as funções permaneceram as mesmas, porém ganharam uma solução moderna que transformou a sala em um ambiente mais leve.

Também ganha destaque a mudança dos acabamentos. As paredes receberam uma nova pintura em branco, que deixa a sensação de amplitude e reflete a luz, tornando assim o ambiente mais claro. O piso foi substituído por um porcelanato creme, material que permite um rejunte suave e portanto cria uma superfície contínua e lisa.