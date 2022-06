Casa pré-fabricada chega de guindaste e fica pronta em 10 semanas

Neste detalhe, podemos ver a fácil construção dos módulos do projeto. A estrutura conta com escolhas perfeitamente tecnológicas e sustentáveis. As paredes e pisos de madeira são construídos com pinheiros de reflorestamento e protegidos com lãs de ovelha, fibra de madeira e algodão.

Comparada às tradicionais construções, sua estrutura é projetada para ser até três vezes mais isolada aos efeitos bioclimáticos, sendo perfeitamente confortável em qualquer estação do ano e predominância climática regional.