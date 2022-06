Essa casa de praia rústica no litoral de SP vai te deixar boquiaberto

Não há nada melhor do que escapar nos dias de folga para o litoral e curtir as praias, o contato com a natureza e o clima tranquilo e relaxante do litoral. Se o clima não está propício ao banho do mar, o conforto da casa de praia e a atmosfera vibrante do litoral já são suficientes para restabelecer o vigor e o bem-estar.

Hoje desembarcamos no litoral de São Paulo, para apresentar uma casa de praia espetacular. Localizada na cidade de São Sebastião, na Barra do Una, a casa, projetada pelo estúdio Edward Abiero & Maurício Costa Arquitetura, faz uso de estrutura de madeira e da integração com a paisagem natural circundante. A decoração aposta no mobiliário de madeira de estilo rústico que priorizam o conforto e a sensação de aconchego.

Curioso para desvendar todos os ângulos e todos os encantos desta residência extraordinária? Então confira a seguir mais detalhes e mais imagens desta casa de praia única. As imagens são de autoria do estúdio Mellani Fotografias.