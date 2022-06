10 poltronas para brilhar na sua sala de estar

Em estilo moderno, esta sala de estar se destaca pela predominância da cor preta, que aparece nos sofás e também no painel onde está embutida a TV de tela plana. Mas o espaço tem respiros como a mesa de centro em vidro e, principalmente, a bela poltrona branca com design arrojado. Com estrutura em madeira, ela apresenta capitonê no estofado de encosto alto. Larga e com banqueta curva com estrutura de madeira e estofado branco, a poltrona é uma versão sofisticada da velha poltrona do papai . Nesta sala, ela proporciona requinte e despojamento na medida certa.