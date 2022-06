Cozinhas incríveis e nada convencionais

Mais uma criação de Florian Rüger, esse modelo utiliza pedras para criar uma estética natural e deixar a sua cozinha com um clima selvagem. Quando ornada com plantas, esse tipo de design, que beira um cenário artístico, pode te transportar diariamente para lugares distantes e fantásticos. Aqui o contraste se estabelece entre pedra e as superfícies metalizadas da cozinha em ilha.