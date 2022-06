Casa de fazenda parece simples, mas tem interior fantástico

Na fachada, recebe-nos um portão no estilo de fazenda. Como descobriremos em seguida, madeira é um elemento constante neste projeto, tanto no exterior quanto no interior.

O volume da casa apresenta um desenho geométrico que segue harmonia e possui linhas levemente tradicionais. A arquitetura baseou-se principalmente no melhor aproveitamento da iluminação natural e do desfrute das áreas ao ar livre. Deste modo, o amplo jardim recebe e convida os visitantes, dando acesso à entrada que bimos anteriormente e à garagem incorporada à arquitetura.

O paisagismo tem forte protagonismo nesta casa, com extenso gramado e delicadas plantas que acentuam a atmosfera campestre. E há de se notar seu cuidado exemplar!