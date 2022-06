12 ideias geniais para ter uma churrasqueira em seu quintal

Seja no inverno ou no verão, sempre há espaço em nossa semana para relaxar e aproveitar com as pessoas mais queridas. Basta ter o cuidado de planejar-se bem e preparar com cuidado o ambiente e condições ideais. E para isso, nada melhor do que apostar em uma tarde junto à churrasqueira, complementando o almoço ou jantar e aproveitando as vistas do jardim ou do terraço.

Foi pensando nisso que hoje separamos 13 incríveis ideias de churrasqueiras para divertir e complementar o dia no jardim. Aproveite deliciosas refeições e reuniões com um toque especial de design! Vamos lá!