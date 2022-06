Antes e depois: laje inútil vira um verdadeiro oásis

Fatores como a cobertura em lona, o paisagismo, as cores e o mobiliário foram muito importantes para garantir este visual. Assim, o terraço passou a ser um espaço cheio de vida e com alto nível de conforto do atual. Além disso, alcançou-se também um toque exótico que se revela no conjunto.

Nesta imagem, apreciamos o deck de madeira e o design elegante dos móveis, que contribuem para a estética do espaço criado. Uma sala de estar ao ar livre!