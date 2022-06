Reforma ressuscita propriedade do passado

Mais uma terça-feira, mais um incrível projeto de antes e depois! A reforma que iremos mostrar hoje, é mais do que chocante, pois se trata de uma propriedade que foi originalmente construía em 1945. Isso mesmo, 1945!

Esta casa portuguesa, pertencia a uma família de agricultores na época e nas imagens que você verá a seguir a reforma é mais do que surpreendente. O projeto foi desenvolvido pelos talentosos profissionais da EVA Evolutionary que tinham como objetivo recriar a aura pitoresca e familiar desta bela propriedade que tem tanta história para contar.

Com um passado intenso esta casa possuía uma identidade única que ao ver dos arquitetos merecia ser preservada, por esse motivo a equipe preferiu deixar que as características fortes da casa permanecesse mesmo após a reforma. Descubra o resultado deste empolgante trabalho, com certeza você ficará surpreso. Veja!