Quartos lindos com toque de vermelho!

Usar elementos em vermelho na decoração de quartos femininos pode ajudar na captura olhares e também no equilíbrio de formas presentes no local. Esta cor, se for usada com moderação nos tapetes, nas cortinas e ou demais detalhes pode aquecer ambiente com sua forte tonalidade. Misturado ao branco e ao cinza, o vermelho pode oferecer uma aparência mais delicada, que proporciona um toque romântico ao décor.

Vermelho traz um quê de alegria, fogo, velocidade e ritmo ao espaço. Esta cor chama a atenção, pode ser percebida à distância. Tão chamativa e viva que ativa a circulação no quarto ao ser adicionada em detalhes. Definitivamente, não é a mais discreta das cores. No entanto, traz personalidade e estilo quando é usada.

Para utilizar o vermelho puro, é ideal que se tenha um espaço amplo ou cômodos com paredes em branco. Dessa forma, toda a força da cor pode ser equilibrada com intervalos mais leves. Enfim, as possibilidades são muitas. Selecionamos algumas ideias de decoração de quartos femininos com detalhes em vermelho para te inspirar!