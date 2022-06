Preparando a sacada para o verão

Com o verão se aproximando e já se fazendo presente em muitas partes do Brasil, existe um espaço da casa que começa a ser ainda mais utilizado: a sacada. Se você mora em uma casa com uma ampla sacada, você tem muita sorte. Esse escape é muitas vezes o lugar em que viveremos os momentos mais poéticos do dia, seja para receber o sol pela manhã tomando um café ao ar livre, seja para desfrutar do silêncio da noite, especialmente quando a lua está cheia e com alguma companhia especial ao lado. O espaço também pode ser utilizado para reunir amigos, fazer churrascos, comemorar alguma data, ou apenas estar junto de outras pessoas admirando a vista, especialmente nas casas de campo que possuem paisagens espetaculares ao redor.

Muitos possuem sacada com espaço limitado, como é o caso das pessoas que moram em prédio. Normalmente elas comportam poucos elementos, como uma mesa, algumas cadeiras e alguns vasos de plantas, mas mesmo assim já são de grande importância para os que convivem apenas entre os poucos cômodos de um apartamento.

Pequena, grande, media, com ou sem vista deslumbrante, confira nesse Livro de Idéias alguns exemplos de sacadas e, se você possui uma em sua residência, não deixe de prepará-la e decorá-la para receber os dias quentes e ensolarados que só o verão nos propicia.