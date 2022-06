Reforma fez essa cozinha pequena e escura ficar branquinha e iluminada

Utilizando-se do mesmo truque que foi usado na cozinha, o banheiro ganha espaço com uma longa bancada que deixa o centro do espaço livre para circulação. O mais interessante da maneira como essa técnica foi aplicada ao banheiro é nota que a mesma bancada utilizada para suportar a cuba chega até o box de banho, garantindo suporte fixo para a colocação de cremes, sabonetes, shampoos e qualquer outro item que muitas vezes acabam ficando jogados no chão do lugar.