Antes e depois: reforma transformou fachada caindo aos pedaços

Nenhuma reforma de grande porte, nenhuma transformação de proporções tão grandes começa simplesmente com uma ideia e depois se desenha sozinha. Não, para testar as possibilidades e até mesmo o gosto do cliente, os arquitetos precisam fazer o projeto, precisam testar as possibilidades. E é exatamente isso que vemos na imagem acima, uma tentativa, uma visualização do que poderia vir a ser a fachada. Essa é a versão final, a qual veremos magicamente concretizada logo abaixo.