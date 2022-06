Antes e depois: de casa em ruínas a apartamento dos sonhos

Colocando os fios elétrios em seu devido lugar (atrás do revestimento, sem exposição aos elementos da cozinha), a cozinha foi totalmente reformada com revestimentos brancos e um bonito armarinho em madeira tratada. As plantas dão, novamente, um toque especial ao ambiente e o teto de alvenaria em pequenos triângulos coloca a cereja em cima do bolo.