Top 5: em tempos de crise econômica, casas pequenas, mas lindas

Quem não sonha com uma casa moderna, rápida de ser finalizada, sustentável e, o melhor de tudo, econômica? Correspondendo a tudo isto, a ideia das casas contêineres tem se espalhado cada vez mais. Disponíveis em diversos tamanhos e correspondendo às principais expectativas de seus proprietários, os contêineres são modernas soluções para quem busca uma habitação prática.

Atendendo a estas necessidades, a empresa Ferraro Habitat, de Florianópolis (SC), cria e vende casas contêineres. Uma delas é o Loft 20', uma habitação com dois contêineres empilhados de maneira transversal, formando um sobrado moderno e compacto. Com uma área de 47 m², o interior do lar nos encanta com suas brilhantes soluções para atender a rotina dos moradores.

Este incrível e prático sobrado chega em um caminhão e é montado com a ajuda de um guindaste. Tem o mesmo custo de uma casa de alvenaria: entre R$93 mil e R$ 133 mil. Mas fica pronto muito mais rápido: de 45 a 90 dias. Os contêineres utilizados, do tipo Reefer ou Dry, têm isolamento térmico, evitando que a casa esquente ou esfrie demais. As boas ideias de decoração evitam a sensação de aperto. O cliente precisa providenciar instalações hidráulicas e de esgoto.

Casa contêiner chega de caminhão e fica pronta em 90 dias