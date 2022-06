Jardins pequenos: 8 ideias simples para copiar no quintal

Hoje em dia, cada vez mais temos que nos adaptar às normas e padrões mercadológicos para tratar algo de nosso interesse. E isso inclui, naturalmente, o design e decoração de nossas casas e apartamentos.

Em muitos casos, apesar de complicado, faz-se necessário adaptar as medidas e desenhos propostos no projeto. Como exemplo, no interior, muitas vezes temos que adaptar o espaço de acordo com o mobiliário que já compramos nas medidas padronizadas. E no exterior, utilizar elementos mais modernos compondo o jardim, para que nossa fachada permaneça sempre atualizada.

Para tratar deste assunto com profundidade, hoje neste livro de ideias falaremos precisamente de jardineiras que embelezam e personalizam o quintal. Evitando uma adaptação a modelos prontos, abordaremos aquelas que permitem criatividade e personalização. Seus tamanhos e materiais trazem abordagens diversas, com 8 alternativas inspiradoras. Descubra agora como modernizar seu quintal com jardineiras espetaculares!