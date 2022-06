Sala vazia ficou linda depois da decoração – confira as ideias!

Seguindo para a sala de jantar, notamos a rica distribuição de elementos criativos na decoração. No lado esquerdo, o amplo espelho faz belo conjunto com a mesinha de madeira, pontuando uma decoração criativa e distribuindo de melhor maneira a iluminação.

A mesa de jantar redonda é cercada por 6 cadeiras que oferecem lugar para as refeições servidas no perfeito clima agradável do novo ambiente. Neste ponto, podemos notar a diversidade de elementos que trabalham como centro de atenção, como as luminárias modernas e o quadro artístico, além do frigobar na cor vermelha. No piso, um amplo tapete felpudo reforça a sensação de conforto.