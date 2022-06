Hora da diversão: artigos para a sua sala de jogos

Um jogo clássico dos fliperamas de todo o mundo: o Pinball consiste em uma bola que circula por obstáculos em uma prancha inclinada, e a função do jogador é não deixá-la cair na parte inferior do jogo, através de duas palhetas que se movimentam, ativadas por simples botões. Famoso desde a metade do século passado, o Pinball foi ganhando versões mais modernas, cada vez com mais luzes e sons, e agora volta a ser popular com modelos que podem ser colocadas dentro da sua sala de jogos.