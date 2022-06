6 soluções para espaços pequenos em um apê de 50 m²

O pequeno tamanho do apartamento fez com que o banheiro fosse construído próximo à entrada principal, ao lado do hall de entrada. Esta organização, embora incomum, foi bastante prática para o desenho final da planta.

O corredor foi decorado com um pequeno aparador onde o quadro do filme Star Wars reforça a criatividade do ambiente. Assim como nas prateleiras do banheiro, o tampo do aparador também foi feito de madeira, desta vez em tom mais claro que o piso.

Já o banheiro, foi organizado com praticidade, como podemos no pequeno armário com prateleiras de madeira no mesmo tom de cor do piso. Na imagem logo abaixo poderemos conhecer um pouco mais do seu belo interior.